القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت صاروخا، أطلق من قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "متابعة للتقارير عن إطلاق الإنذار في غلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تم إطلاق صاروخ اعتراض نحو الهدف".

متابعة للتقارير عن اطلاق الانذار في #غلاف_غزة فالحديث عن رصد اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل حيث تم اطلاق صاروخ اعتراض نحو الهدف — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 31, 2019

ومنذ وقت قليل، دوت صافرات الإنذار، اليوم الخميس، في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له "تم تفعيل صفارات الإنذار، والتفاصيل قيد المراجعة".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "سكان غلاف غزة أبلغوا عن سماع دوي انفجارات بعد إنطلاق صفارات الإنذار".