الأسد: كل ما يتعلق بمقتل البغدادي "خدعة"

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الخميس، 31 أكتوبر/تشرين الأول، إن سوريا لم تسمع بمقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، إلا من خلال الإعلام.

وجاءت تصريحات الأسد للقناة الإخبارية السورية الرسمية، وقال فيها: "لم نسمع بموضوع مقتل البغدادي سوى من خلال الإعلام".

وتابع "ربما تم ذكر سوريا في ذلك الموضوع، من أجل إضفاء مصداقية عليه، لكننا لا نعلم إن كانت التصفية قد حصلت أم لا".

وتساءل الرئيس السوري قائلا:

لماذا قاموا بإخفاء كل شيء عن مقتل البغدادي؟.

وأردف بقوله "كل ما يتعلق بهذا الموضوع (مقتل البغدادي) هو خدعة سيعاد إنتاج البغدادي وربما [داعش]".

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أقر بمقتل البغدادي، وأعلن تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خليفة له.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الأحد الماضي، أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.

وأعلن مسؤولون أمريكيون أن رفات أبو بكر البغدادي تم دفنها في البحر، وفقا للشريعة الإسلامية.