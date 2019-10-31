تغطية مباشرة... حوار الرئيس السوري بشار الأسد

تحدث الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الخميس، عن العديد من القضايا، من أبرزها مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، والاتفاق الروسي التركي.

وجاءت تصريحات "الأسد" للقناة الإخبارية السورية الرسمية.

وقال الرئيس السوري، في اللقاء التلفزيوني، إن سوريا لم تسمع بمقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، إلا من خلال الإعلام.

وتابع "ربما تم ذكر سوريا في ذلك الموضوع، من أجل إضفاء مصداقية عليه، لكننا لا نعلم إن كانت التصفية قد حصلت أم لا"، وتساءل قائلا "لماذا قاموا بإخفاء كل شيء عن مقتل البغدادي؟".

وقال الأسد إن دونالد ترامب هو افضل رئيس أمريكي، وذلك لأنه أكثر رئيس شفافية.

وتابع:

"ترامب يقول نحن نريد النفط وهذه هي حقيقة السياسة الأمريكية".

أشار بشار الأسد إلى أن "دخول الجيش السوري إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها قسد يعني دخول الدولة بكل مؤسساتها... بكل تأكيد ستعود سلطة الدولة كاملة تدريجيا".

وأكد أن الاتفاق التركي الروسي في سوتشي لطرد الأكراد من "منطقة آمنة" يساعد الجيش السوري على استعادة السيطرة على الشمال الشرقي.

وتابع الأسد: "كان هناك للأكراد من ينطبق عليه صفة العميل، وكذلك هنالك من العرب من فعل ذلك، والجيش الأمريكي أتى مع دول الخليج ليكرس سلطة هؤلاء على بقية الشرائح".

وصرح أن "الجيش الأمريكي محتل، ولا نأخذ على تصريحاته، فهناك أولويات عسكرية، وعندما نصل إلى المنطقة الموجود فيه الأمريكي، سنهيئ الدعم لأية مقاومة ضد المحتل".

ونفى الرئيس السوري وجود أي ربط بين وجوده في إدلب وساعة الصفر لعملية عسكرية عليها، معتبرا أن "معركة إدلب من الناحية السياسية هي الأهم والمعركة الشاملة".

وعن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال:

"أردوغان يمارس الزعرنة السياسية على أوسع نطاق، وأنا قمت بعملية توصيف له".

وتابع عن الرئيس التركي:

"لن أتشرف بلقاء من منظومة أردوغان، وسأشعر بالقرف، ولكن كل ما يحقق مصلحة الوطن لابد من القيام به وهذه مهام الدولة".

وأردف: "الشعب التركي جار، ويوجد بيننا تاريخ مشترك، بغض النظر اذا كان هذا التاريخ سيئا أم جيدا أم متنوعا".

وأكد الأسد أن "الضغوط الاممية ليس لها تأثير، ولو استجبنا للضغوط لم نكن لنحرر أي ارض.. ولا ننتظر قرارا أمميا".

وشدد على أنه "سيتم التعامل مع الإرهابيين في إدلب بنفس الطريقة السابقة، إما العودة إلى حضن الدولة وتسوية أوضاعهم أو الحرب".

وصرح الرئيس السوري، عن إسرائيل: "هي الحاضر في ما يجري في سوريا، ونحن نقاتل أدواتها، وهي دولة عدوة ستكون الأكثر فاعلية لضرب سوريا شعبا ودولة، وهذا بديهي".

وتعقيبا منه على تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، قال بشار الأسد: "لم نصدر بيانا وكذلك لم نصدر بيانا لطرح عودة سوريا إلى الجامعة".