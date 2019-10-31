الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات مسيرة في محيط حميميم

قال مراسلنا في اللاذقية، مساء اليوم الخميس، إن مضادات الدفاع الجوي المسؤولة عن حماية قاعدة حميميم الروسية بريف اللاذقية تصدت لطائرات مسيرة حاولت الاقتراب من القاعدة.