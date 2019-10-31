الرئيس السوري يتحدث عن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

تحدث الرئيس السوري، بشار الأسد، مساء اليوم الخميس، 31 أكتوبر/تشرين الأول، عن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وقال الأسد، في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية" الرسمية: "عندما تم تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية لم نصدر بيانا، وكذلك لم نصدر بيانا لطرح عودة سوريا إلى الجامعة".

يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ، كان قد ذكر في وقت سابق، أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يمنح المنظمة إمكانية المساهمة المباشرة في التسوية السورية، وأن المسألة تمت مناقشتها خلال المنتدى الوزاري الروسي-العربي.

كما قال لافروف، في حوار مع وسائل إعلام عربية، نشر نصه على موقع الخارجية الروسية: "التقدم على المسار السياسي يطرح ملفا تم طرحه منذ وقت طويل، حول ضرورة عودة سوريا إلى "العائلة العربية" والمقصود جامعة الدول العربية. والكثير هنا سيتوقف على موقف المملكة العربية السعودية، لأن صوتها مسموع في المنطقة وخارجها".

ولاحت في ختام عام 2018 بوادر تفاؤل حول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، فقبل أن ينتهي العام الماضي أعادت دولة الإمارات العربية افتتاح سفارتها بدمشق.

وكان مجلس الجامعة العربية قد علق، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011، عضوية سوريا نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، لا سيما الدول الخليجية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد.