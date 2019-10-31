الأسد: لن أتشرف بلقاء من منظومة أردوغان وسأشعر بالقرف

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إنه لن يتشرف بلقاء من منظومة أردوغان وسأشعر بالقرف ولكن من أجل مصلحة الوطن كل ما يحقق هذه المصلحة لابد من القيام به وهذه مهام الدولة.