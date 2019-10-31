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23:33 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني

    وكالة: اجتماع "سري" برئاسة قاسم سليماني منع الإطاحة برئيس وزراء العراق

    © AP Photo / UNCREDITED
    العالم العربي
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    الموضوع:
    مظاهرات العراق (50)
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    كشفت تقارير إخبارية ما وصفته بكواليس "الاجتماع السري"، الذي منع فيه قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، من جهود الإطاحة برئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي.

    ونشرت وكالة "رويترز" تقريرا، نقلت فيه عن مصادر مقربة من الحكومة العراقية وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تأكيدهم أن إيران تدخلت بقوة لمنع الإطاحة برئيس وزراء العراق، بسبب المظاهرات العارمة التي اجتاحت البلاد.

    قائد فيلق القدس التايع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني
    © AFP 2019 / TEHRAN, IRAN
    "قاسم سليماني تدخل"... كواليس خلاف بين رئيس وزراء العراق و"المهندس"
    وقالت المصادر إن الصدر كان يحث منافسه السياسي الرئيس، هادي العامري، الذي يقود تحالف الفتح، ثاني أكبر عدد مقاعد في البرلمان العراقي، بالمساعدة في الإطاحة بعبد المهدي.

    و5 مصادر قالت لـ"رويترز" إن قاسم سليماني، عقد يوم الأربعاء، اجتماعا سريا مع العامري وعدد من قيادات الحشد الشعبي، وطالبهم بضرورة الاستمرار في دعم رئيس الوزراء العراقي.

    وأكد مسؤول أمني إيراني لوكالة "رويترز" حضور سليماني الاجتماع"، ولكنه أشار إلى أنه "كان موجود لإسداء النصح فقط".

    ولم تتمكن "رويترز" من التواصل مع المتحدثين باسم العامري والصدر للتعليق على تلك التقارير.

    وقال المسؤول الإيراني، الذي رفض الإفصاح عن هويته:

    الأمن العراقي مهم بالنسبة لنا وساعدناه من قبل.

    وأضاف "قائد فيلق القدس يسافر إلى العراق ودول أخرى بالمنطقة من آن لآخر، وبخاصة عندما يطلب منا حلفاؤنا العون".

    وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قد نشرت تقريرا، عن حضور قاسم سليماني اجتماعا سريا موسعا للمسؤولين الأمنيين العراقيين، بدلا من رئيس الوزراء العراقي.

    وقالت الوكالة الأمريكية:

    وصل قاسم سليماني بمروحية إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث فاجأ مجموعة من كبار المسؤولين الأمنيين العراقيين برئاسته اجتماعا سريا، بدلا عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

    ونقلت الوكالة عن مسؤولين مطلعين على الاجتماع: "سليماني خاطب المسؤولين العراقيين، قائلا: نعرف في إيران كيفية التعامل مع الاحتجاجات، وقد حصل ذلك في إيران وسيطرنا على الأمور".

    وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات آلاف تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية ومطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.

    الموضوع:
    مظاهرات العراق (50)

    انظر أيضا:

    "قاسم سليماني تدخل"... كواليس خلاف بين رئيس وزراء العراق و"المهندس"
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    الكلمات الدلالية:
    الحكومة العراقية, مقتدى الصدر, عادل عبد المهدي, قاسم سليماني, إيران, العراق
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