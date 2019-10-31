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    رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غزة، قطاع غزة فلسطين 7 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    هنية يطلع مسؤولين عرب ودوليين على تطورات القضية الفلسطينية

    © REUTERS / Mohammed Salem
    العالم العربي
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    هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عدد من القادة والمسؤولين على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي لوضعهم في صورة آخر التطورات السياسية الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بالموقف من إجراء الانتخابات العامة.

    رام الله - سبوتنيك. وقالت حركة في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "هاتف هنية كلا من الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونائب وزير الخارجية الروسي، ووزير الخارجية القطري، وقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، واستعرض الموقف المسؤول الذي اتخذته حركة حماس والقوى الفلسطينية باتجاه إجراء الانتخابات العامة، معتبرا هذه الخطوة منسجمة مع قناعات الحركة بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وبناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة والخيارات الديمقراطية".

    الرئيس محمود عباس
    © REUTERS / CAITLIN OCHS
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    وأضاف البيان: "أكد رئيس المكتب السياسي خلال هذه الاتصالات ألّا مفر أمامنا كشعب فلسطيني من استعادة الوحدة في ظل الأخطار المحدقة بقضيتنا، والأخطار المحدقة بالمنطقة، حيث أبدت حركة حماس مرونة كبيرة باتجاه تذليل إجراء هذه الانتخابات انطلاقا من الإحساس بالمسؤولية الوطنية وإدراك هذه المخاطر، على أن تجرى الانتخابات بمستوياتها المختلفة تشريعية ورئاسية وصولا إلى المجلس الوطني الفلسطيني، وكذلك بشموليتها المناطقية في الضفة والقطاع والقدس، مرتكزة إلى مصفوفة الاتفاقات، وخاصة اتفاق القاهرة".

    وتابعت حماس: "شدد رئيس الحركة على ضرورة تحقيق موجبات تأمين القاعدة الصلبة لنجاح هذه الانتخابات وإجراءاتها وسلامتها واحترام نتائجها، مؤكدا أن حركة حماس سوف تحترم النتائج، وسوف تتعامل معها بشكل إيجابي كامل طالما توفر لها أسباب النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في الضفة والقطاع".

    وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد كلف رئيس اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية للبدء بالتحضير للانتخابات العامة. وبدوره صرح الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع لوكالة "سبوتنيك" بأن حركة حماس أعلنت استعدادها لإجراء الانتخابات في فلسطين.

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