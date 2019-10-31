هنية يطلع مسؤولين عرب ودوليين على تطورات القضية الفلسطينية

رام الله - سبوتنيك. وقالت حركة في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "هاتف هنية كلا من الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونائب وزير الخارجية الروسي، ووزير الخارجية القطري، وقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، واستعرض الموقف المسؤول الذي اتخذته حركة حماس والقوى الفلسطينية باتجاه إجراء الانتخابات العامة، معتبرا هذه الخطوة منسجمة مع قناعات الحركة بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وبناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة والخيارات الديمقراطية".
وتابعت حماس: "شدد رئيس الحركة على ضرورة تحقيق موجبات تأمين القاعدة الصلبة لنجاح هذه الانتخابات وإجراءاتها وسلامتها واحترام نتائجها، مؤكدا أن حركة حماس سوف تحترم النتائج، وسوف تتعامل معها بشكل إيجابي كامل طالما توفر لها أسباب النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في الضفة والقطاع".
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد كلف رئيس اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية للبدء بالتحضير للانتخابات العامة. وبدوره صرح الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع لوكالة "سبوتنيك" بأن حركة حماس أعلنت استعدادها لإجراء الانتخابات في فلسطين.
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