مصدر محلي لـ"سبوتنيك": قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة وسط منبج بريف حلب الشمالي

أفاد مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، "بمقتل عدد من قوات الشرطة الكردية (الأسايش)، وإصابة آخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من أحد مقرات أسايش في شارع طريق جرابلس وسط منبج بريف حلب الشمالي".

دمشق - سبوتنيك. وقال المصدر إن "الأسايش فرضت على الفور طوقا أمنيا في مكان الانفجار ومنعت الناس من الاقتراب".

إلى ذلك ذكر المصدر أن "قنبلة صوتية انفجرت بالقرب من الفرن الآلي في مركز المدينة قبيل انفجار السيارة المفخخة بدقائق ولم تسفر عن وقوع أية أضرار".