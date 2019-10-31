العراق… قتيل وجرحى من الجيش في اعتداء إرهابي شمالي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، مساء الخميس مقتل أحد منتسبين الجيش، وإصابة خمسة آخرين، إثر اعتداء إرهابي، في قضاء شمالي العاصمة بغداد.

وأفادت الخلية في بيان تلقته "سبوتنيك"، مساء الخميس، بإن عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية، تعرضوا على نقطة تابعة للفوج الثالث باللواء ٥٩ بالجيش العراقي، في منطقة تل مرمرة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، بالأسلحة الخفيفة.

وأضافت الخلية، في أثناء هذا التعرض، انفجرت عبوتين ناسفتين، ما أدى إلى مقتل أحد المنتسبين من الجيش، وإصابة ٥ آخرين.

ويعتبر قضاء الطارمية، أحد الأقضية الستة المسماة حزام بغداد، وأهمها كونه يربط بين أربع محافظات هي العاصمة وصلاح الدين، شمالا، وديالى، شرقا، والأنبار التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا.

وأفاد مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق من صباح الخميس، بمقتل شرطيين، في هجوم مسلح استهدفهما داخل سيارتهما الأمنية، شرقي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر أن مسلحين أطلقوا النار من أسلحة كاتمة على منتسبين اثنين من الشرطة في داخل سيارة دورية، وهما في نوبة حراسة بشارع الحاسبة بمنطقة المشتل، شرقي بغداد، في الساعة الأولى من اليوم.