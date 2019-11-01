الصين تمنح اليمن 14 مليون دولار

وذكر موقع "مأرب برس" أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية والسفارة الصينية في اليمن وقعتا اتفاقية منحة قيمتها 100 مليون يوان (14 مليون دولار أمريكي) لتنفيذ مشاريع تنموية ومساعدات إنسانية.

وأعرب وزير التخطيط اليمني نجيب العوج عن تقديره للدعم الصيني المستمر لبلاده، منذ سنوات طويلة، خصوصًا في مشروعات البنية التحتية والنقل والطاقة والتعليم والصحة وتعزيز التبادل التجاري وفرص الاستثمار في القطاعات المحتلفة.

وشدد العوج على أهمية استكمال توقيع اتفاقية الشراكة ضمن مشروع طريق الحرير خاصة أن مذكرة التفاهم قد وقعت في أبريل/نيسان من هذا العام، مما سيكون لها من دور كبير في تعزيز العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت الوزير إلى أن اليمن تتميز بموقع فريد يؤهلها بأن تلعب دوراً كبيراً في نجاح مشروع طريق الحرير العالمي. ومن جانبه أشاد السفير الصيني بمتانة العلاقات "اليمنية – الصينية" المستمرة منذ إعلان تأسيس جمهورية الصين قبل 70 عاماً. وأشار إلى أن اليمن من أوائل الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين وذلك في عام 1956.