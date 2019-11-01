وكالة: مسؤول لبناني يدعو إلى توزير شخصيات من الحراك الشعبي في الحكومة المقبلة

كشفت مصادر سياسية لوكالة لبنانية، يوم أمس الخميس، أن مسؤول لبناني كبير طرح فكرة تمثيل شخصيات في الحراك الشعبي اللبناني في الحكومة اللبنانية المقبلة.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية، نقلا عن مصادر خاصة أن رئيس ​مجلس النواب اللبناني،​ ​نبيه بري،​ يدعو إلى توزير ​ممثلين​ عن ​الحراك الشعبي​ في ​الحكومة​ المستقبلية.

ووفقا للمصدر، يركز بري على أن تكون الحكومة جامعة تضم الجميع بمن فيهم ممثلو الحراك الشعبي، ولكنه لم يحسم بعد الاسم الذي سيسميه لتكليف الحكومة، مع الأخذ بالاعتبار موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ على الاسم المطروح.

وبشأن الانتخابات النيابية، أشارت المصادر أن رئيس مجلس النواب اللبناني يدفع باتجاه القبول بطرح مشروع قانون قدّمته كتلة "التنمية والتحرير" على أساس ​لبنان​ دائرة واحدة، عندها يوافق بري على انتخابات مبكرة اليوم قبل الغد.