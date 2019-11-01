غزة... استعدادات للمشاركة في جمعة "يسقط وعد بلفور"

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في جمعة جديدة من "مسيرات العودة وكسر الحصار"، بعنوان "يسقط وعد بلفور" .

وأطلقت الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، على مسيرة اليوم؛ جمعة "يسقط وعد بلفور"، تأكيدا منها بـ"تمسك شعبنا بحقه في العودة إلى أرضه، وبطلان هذا الوعد"، وذلك بحسب وكالة "سما".

وأوضحت في بيان لها أنها "تعمل على تطوير أدوات مسيرات العودة ، وتحديث برامجها وفعالياتها وأنشطتها، إضافة لمحاولات توسيعها ونقلها للضفة الغربية، من أجل التصدي لمشاريع ضمها للكيان ولحماية البيوت من الهدم".

وأفادت الهيئة الوطنية الفلسطينية بأن "المرحلة الحالية تحمل في طياتها تحديات كبيرة وخطيرة، تحتاج منا إلى استمرار الضغط الشعبي من أجل الوصول إلى حوار وطني شامل، يهدف إلى ترتيب أوضاع البيت الفلسطيني وتنفيذ اتفاق المصالحة".

وشدد بيان الهيئة الفلسطينية على وجوب أن تكون هذه الذكرى، "يوما للتحشيد الوطني الكفاحي المميز في جميع أماكن وجود شعبنا، ويوما للمسيرات والاعتصامات الغاضبة في مدن وعواصم العالم، وخاصة أمام السفارات الصهيونية والبريطانية".

ودعت الهيئة الوطنية جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الحاشدة والواسعة في فعاليات اليوم، التي ستقام بعد صلاة العصر على أرض مخيمات العودة الخمسة، شرقي قطاع غزة.