"أنصار الله" تسقط طائرة مسيرة أمريكية الصنع قرب الحدود السعودية

أعلن العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الجمعة، إن دفاعاتهم الجوية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية الصنع من طراز "سكان إيغل"، قرب الحدود السعودية.

ونشر المتحدث العسكري في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا: "إسقاط طائرة تجسس أمريكية في خطوط التماس قبالة عسير أثناء قيامها بأعمال عدائية".

وتابع العميد يحيى سريع:

الطائرة الأمريكية التي تم إسقاطها نوع سكان إيغل وكانت تقوم بمهام تجسسية.

بفضل الله تعالى القوات الجوية تمكنت صباح اليوم من إسقاط طائرة امريكية الصنع نوع (سكان إيغل ) التجسسية بسلاح مناسب في خطوط التماس قبالة عسير أثناء قيامها باعمال عدائية وتجسسية في مناطق الحدود مع العدو السعودي . — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 1, 2019

وفي سياق متصل، أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، فجر اليوم الجمعة، إلحاق خسائر في صفوف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، جراء قصف شنته في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إن "المدفعية قصفت مواقع للحوثيين في وادي سبلة بمديرية خب والشعف (شرق الجوف)".

وأضاف أن "القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين".

في السياق ذاته، ذكر الجيش أن "القوات أحبطت محاولة تسلل للحوثيين، باتجاه جبل قشعان الاستراتيجي وتبة السلام في خب والشعف، وكبدتهم خسائر بشرية".