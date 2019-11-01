رئيس وزراء قطر الأسبق يتحدث عن "فرصة لا تتكرر" بشأن إيران

نشر حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، تغريدة تحدث فيها عما وصفه بـ"فرصة قد لا تتكرر" لإيران، داعيا دول مجلس التعاون الخليجي لانتهازها.

وقال بن جاسم في تغريدته عبر تويتر: "كما نسمع هناك رسائل من إيران لدول المجلس لبدء حوار جاد تحت مظلة الأمم المتحدة. وأنا أعتقد أن هذه فرصة مهمة يجب مناقشتها بكل مسؤولية من دول المجلس، وأن يضع الطرفان على الطاولة كل مخاوفهم بشكل واضح للوصول إلى تفاهم واتفاق يطبع الوضع المتأزم في الخليج على الأقل من قبل أهله".

كما نسمع هناك رسائل من إيران لدول المجلس لبدء حوار جاد تحت مظلة الأمم المتحدة. وأنا اعتقد ان هذه فرصة مهمة يجب مناقشتها بكل مسؤولية من دول المجلس وأن يضع الطرفان على الطاولة كل مخاوفهم بشكل واضح للوصول الى تفاهم واتفاق يطبع الوضع المتأزم في الخليج على الأقل من قبل أهله. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 31, 2019

وتابع بن جاسم في تغريدة منفصلة، قائلا: "وهذه الفرصة قد لا تتكرر إذا تم اتفاق بين إيران وأمريكا لأنها ستكون غير ضرورية لإيران. من المهم أن تكون هناك مسؤولية وتقدير موقف لهذا الوضع. وعلى دول المجلس أن لا تبني سياستها على الوضع الحالي بين امريكا وإيران".

وهذه الفرصة قد لا تتكرر إذا تم اتفاق بين إيران وأمريكا لانها ستكون غير ضرورية لإيران. من المهم ان تكون هناك مسؤولية وتقدير موقف لهذا الوضع. وعلى دول المجلس ان لا تبني سياستها على الوضع الحالي بين امريكا وإيران — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 31, 2019

في سياق متصل، كان وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد، قد سلم رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تضمنت الرسالة العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتقوم الكويت بدور الوسيط في الخلاف الخليجي، بين السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر من جهة، وقطر من جهة أخرى؛ والذي اندلع في 5 يونيو/حزيران 2017، بعد اتهامات للدوحة بـ "تمويل الإرهاب"، وهو ما تنفيه الأخيرة باستمرار.