مصر...قناة السويس تحقق أعلى مستوى إيراد شهري غير مسبوق

سجلت إحصائيات الملاحة بقناة السويس، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أرقاما قياسية غير مسبوقة

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن اليوم الجمعة، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال أكتوبر 2019 سجلت أرقاما قياسية غير مسبوقة في العائدات والحمولات الصافية الشهرية في تاريخ القناة.

وقال إن القناة حققت أعلى إيراد شهري بلغ 515.1 مليون دولار، وأكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات صافية 108.9 مليون طن.

وأضاف رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019، شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1657 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 133 سفينة بنسبة زيادة قدرها 8%.

وبلغت إجمالي الحمولات الصافية 108.9مليون طن مقابل 103 ملايين طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 5.9 مليون طن بنسبة زيادة بلغت5.7 %.

جدير بالذكر أن إحصائيات الملاحة الشهرية خلال العام الحالي كانت قد سجلت ثاني أكبر عائد شهري في تاريخ القناة، وهى عائدات شهر أغسطس/ آب الماضي بإجمالي 510.1 مليون دولار.