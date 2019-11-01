نتنياهو: إيران تزداد جرأة بسبب عدم الرد على هجماتها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إن إيران تزداد جرأة بسبب عدم الرد على سلسلة من الهجمات في الشرق الأوسط التي نُسبت لها.

وحذر نتنياهو من التهديدات المتزايدة من إيران ووكلائها في المنطقة، الذين يعملون كما قال على بناء ترساناتهم. وهو ما صرح به خلال مراسم لخريجي دورة ضباط في الجيش الإسرائيلي.

المنطقة من حولنا مضطربة وعاصفة. إن التهديدات تتصاعد من كل زاوية – في سوريا ولبنان وقطاع غزة وفي العراق واليمن أيضا وفي إيران بشكل مباشر. تعمل قوات إيرانية وموالية لإيران دون توقف على تسليح نفسها.

وبحسب الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، قال نتنياهو:

وقال نتنياهو، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، إن إسرائيل سترد بقوة على أي محاولة للمس بها، وأشار إلى أن فشل دول أخرى بالقيام بالمثل يشجع إيران.

وأضاف: "نحن مستعدون للتهديدات ولن نتردد في توجيه ضربة موجعة لكن من يحاول المس بنا. إن الجسارة الإيرانية في المنطقة آخذة بالتزايد في ضوء غياب الرد، ولكن إسرائيل لن تدير الخد الآخر. كل من هو عازم على العدوان… سيدفع ثمنا باهظا".

ولم يحدد نتنياهو من هو الطرف الذي شجع إخقاقه في الرد إيران، لكن تصريحاته جاءت بعد سلسلة من الهجمات في الخليج على أصول للولايات المتحدة وحلفائها.