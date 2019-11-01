اعتصام أنيق... محامو العراق يتكفلون قضايا المتظاهرين مجانا..صور وفيديو

وصل ذوو البدلات السود الأنيقة، من أعلى سلطة في العراق، إلى التظاهرات المنتفضة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتغيير الحياة إلى حرة تنعم بالديمقراطية الحقيقية على يد أول جيل بعد زوال النظام السابق.

وانطلق المحامون والمحاميات ببدلاتهم الكحلية والسوداء، المزينة بأرواب خاصة بالمهنة، ويافطات العلم العراقي، من خيمة اعتصامهم المفتوح التضامني، إلى ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، للمشاركة في الاحتجاجات المليونية، ودعم المتظاهرين الجرحى، وتكفل قضايا المتوفين منهم مجانا.

ودخلت وكالة "سبوتنيك" خيمة نقابة المحامين العراقيين، قرب سور حديقة الأمة، القابعة أشجارها تحت نصب الحرية للفنان، والنحات جواد سليم، حيث العشرات من المحامين، والمحاميات يحملون أعلاما، ويتبادلون نقاشات حتما خاصة بمهنتهم الحرة التي يشاركون بها أعلى سلطة في البلاد، تحقيق العدالة وإظهار الحق.

وتحدث المحامي حيان الخياط، من بغداد، لمراسلتنا، اليوم الجمعة، أن نقابة المحامين تضامنت مع التظاهرات، بعدم ترافع المحامين بالمحاكم، بدءا من الأربعاء الماضي، ولغاية الإثنين، المقبل 4 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف الخياط، أن المحامين لن يترافعوا وكل الدعاوي التي لدينا، قدمنا طلبات تأجيلها إلى مواعيد أخرى.

© Sputnik . Nazek Mohammed محامو العراق يتكفلون قضايا المتظاهرين مجانا

وأكد الخياط، أن عدم الترافع لا يشمل القضايا الخاصة بالمتظاهرين التي تم تبنيها كلها، وتحديدا كل من توفي له شخص في التظاهرات، أو أصيب، ونحرك شكوى جزائية بصالحهم، ونطالب بتعويض.

وصرحت نقابة المحامين العراقيين، بعد نصب خيمة نقابة وسط ساحة التحرير، في بغداد، أن الخيمة ستكون هي المقر الرسمي للمحامين، و بإشراف مباشر من قبل النقيب، ضياء السعدي.

ونوهت النقابة في بيان تلقته مراسلتنا، إلى أن مواكب المحامين، ستتوجه في كل يوم، الساعة الواحدة بعد الظهر، بوساطة سيارات مؤجرة لنقلهم، لتندمج أصواتهم مع صوت الشعب وتكون مطالبات المتظاهرين و احتجاجاتهم السلمية متناغمة مع روح القانون وصوت العدالة.

وبين المحامون من داخل الخيمتهم التي ستكون مقرا توعويا للمتظاهرين، تعرف بالحقوق المدنية، والسياسية للعراقيين، والعمل للشعب، نشر ثقافة القانون والحقوق والتوكل المجاني لمن سلبت حقوقه أو صدر بحقه انتهاك أو تجاوز من المتظاهرين السلميين.

ونظمت لجنتي المحاميات في نقابة المحامين العراقيين، وحقوق الإنسان، يوم أمس، حملة للتبرع بالدم، دعما لجرحى المظاهرات، يوم أمس، بإشراف عضو مجلس النقابة، رئيس اللجنتين المذكورتين المحامية سارة المولى، وبحضور النقيب ضياء السعدي، ووكيل النقابة المحامي، رزاق العبيدي، بالإضافة لأمين سر النقابة المحامي حيدر المرشدي.

© Sputnik . Nazek Mohammed محامو العراق يتكفلون قضايا المتظاهرين مجانا

وأكدت اللجنتان، في بيان أطلعت عليه "سبوتنيك"، مشاركة عدد كبير من المحامين بالتبرع لمصرف الدم العام، مؤكدين المضي دوماً خلف نقابتهم للوقوف إلى جانب المواطنين.

وتعتبر حملة التبرع بالدم، من قبل المحاميات، وحقوق الإنسان، هي الثانية من نوعها التي تقيمها نقابة المحامين، منذ بداية التظاهرات يوم الجمعة، 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويواصل العراقيون بإعداد مليونية متزايدة في ساحة التحرير، والمناطق المحاذية لها، في وسط بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، اعتصاماتهم لليوم الثامن على التوالي، لتغيير الحكومة، وطرد الأحزاب، ومحاكمة الفاسدين، والمتورطين بقتل المتظاهرين.