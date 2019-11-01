محلل سياسي: الشارع اللبناني في حالة انقسام حول عودة الرئيس الحريري

قال الأكاديمي والمحلل السياسي، نبيل سرور، إن "الوضع في لبنان يتطلب حكومة من تكنوقراط مدعمة بالسياسيين"، موضحا أن "التكنوقراط قد يكون لديه إمكانات فنية واختصاصية، ولكن يجب وجود سياسيين أو تكنوقراط بخلفية سياسية".

وتحدث سرور عن الآلية القانونية لتشكيل حكومة جديدة، حيث من المفترض أن "يدعو رئيس الجمهورية إلى استشارات نيابية مع الكتل النيابية بمجلس النواب اللبناني التي تسمي بدورها رئيسا للحكومة الذي يشكل الحكومة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية".

وأشار في حديثه لراديو "سبوتنيك" ، إلى أن "الاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية تتضمن تسمية رئيس الحكومة وطبيعة الحكومة من حيث أنها تكنوقراط أو متخصصين أو مطعمة من الجانبين وبعدها يتم بلورة اسم الرئيس وطبيعة الحكومة".

وقال إن "الشارع اللبناني في حالة انقسام كبير حيال الرئيس الحريري وإمكانية القيام بالإصلاحات المطلوبة خاصة أن الشارع لا يزال منتفض بشكل كبير تجاه السياسات التي اعتمدت من الحكومة".

ولفت إلى أن "الشعب يبحث عن وجود جديدة، ولكن ربما يستطيع الرئيس الحريري على سبيل الافتراض حال نجح في اختيار وزراء مقبولين لدى الشارع والقوى السياسية وهي خلطة يجب القيام بها بشكل إلزامي".

وأضاف: "هناك ورقة اقتصادية مهمة جدا في بنودها إذا اطمأن الشارع أن الرئيس الحريري والطاقم الوزاري قادر على تنفيذ المطالب الأساسية للشعب وتخليصه من أزماته، فهذا مفتاح لعودة الثقة المفقودة حاليا بين السلطة والشارع".