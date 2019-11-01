"مسد": اتصالات يومية بين الأكراد والروس حول تأمين المنطقة

أعلنت رئيسة اللجنة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية"، إلهام أحمد، أن هناك مباحثات سياسية بين قوات سوريا الديمقراطية والمسؤولين الروس حول كيفية تأمين المنطقة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت إلهام أحمد لوكالة "سبوتنيك": "نتحدث إلى المسؤولين الروس. وبالنسبة للعملية العسكرية، هناك اتصالات يومية معهم".

وتابعت إلهام أحمد: "كما أن هناك مفاوضات سياسية ومباحثات بين قوات سوريا الديمقراطية والروس، نتباحث بشأن كيفية تأمين المنطقة، كما نطلب مساعدتهم كي نعقد مباحثات مع الحكومة السورية".

من جهة ثانية، أعلنت أحمد، أن أكراد سوريا لا يرغبون بأن تسيطر الولايات المتحدة على حقول النفط.

وقالت لوكالة "سبوتنيك":

لا نريد أن يسيطر الأمريكيون على حقول النفط.

وردا على سؤال حول مباحثات "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) مع الولايات المتحدة بشأن حقول النفط، قالت إلهام أحمد: "مجرد كلام، لا يوجد شيء على أرض الواقع". وأضافت: "لا توجد لدينا سيطرة، لا نعلم شيئا بعد".

وسبق لوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبير، أن أعلن بأن الولايات المتحدة ستحمي حقول النفط في سوريا وسوف تستجيب بالقوة لمحاولات الاستيلاء عليها.

ووفقا له، لا يعتزم الجنود الأمريكيون السماح بدخول روسيا أو الجيش السوري إلى هذه المناطق.

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن نية الولايات المتحدة استغلال حقول النفط في سوريا غير قانونية، وأن موسكو ستدافع عن هذا الموقف في اتصالات مع واشنطن.