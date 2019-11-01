قتيلان و4 جرحى بغارات للتحالف على صعدة وصنعاء

جدد طيران التحالف، مساء اليوم الجمعة، غاراته على محافظة صعدة اليمنية الحدودية مع السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أن طيران التحالف شن غارة على منزل في منطقة العشة بمديرية باقم شمال صعدة، أسفرت عن مقتل رجل وامرأة وإصابة 4 آخرين بينهم طفلان.

وأضافت أن التحالف نفذ غارة جوية على منطقة مجازة التابعة لمديرية باقم.

وأشارت إلى استهداف طيران التحالف بـ 3 غارات منطقة البقع في مديرية كتاف شرق صعدة.

في السياق نفسه، شن التحالف غارة جوية على معسكر اللواء 62 حرس جمهوري المتمركز في منطقة فريجة بمديرية أرحب، شمال العاصمة صنعاء وسط اليمن، حسب "المسيرة".

ويتبع معسكر فريجة وحدات الحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني)، ويعد أحد أكبر ألويته.