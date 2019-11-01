الحكومة المصرية ترد على أنباء انتشار ميكروبات مميتة في الهواء

رد مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، على ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن انتشار فيروسات وميكروبات وبائية مميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين.

وذكر الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء على "فيسبوك"، أن المركز الإعلامي للمجلس تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماما.

وأكدت الوزارة أنه "لا صحة لما تردد حول انتشار فيروسات أو ميكروبات وبائية مميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الخوف والقلق بين المواطنين".

وأضافت الوزارة أن مصر خالية تماما من أي فيروسات أو ميكروبات وبائية أو غيرها، مشيرة إلى أن مصر تطبق نظام ترصد للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية، والذي يعد واحدا من أنجح برامج الترصد على مستوى العالم بشهادة المنظمات والجهات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية.