نصرالله يدعو الحكومة اللبنانية الجديدة للاستماع إلى مطالب الناس

دعا الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، اليوم الجمعة، الحكومة اللبنانية المقبلة إلى الاستماع إلى مطالب الناس الذين نزلوا إلى الشوارع، مطالباً في الوقت ذاته بتشكيل حكومة "سيادية" في مواجهة الدور الأميركي.

وقال نصرالله، في كلمة تلفزيونية، إنه "بفعل الكثير من الوعي والصبر والانضباط تمكن اللبنانيون من تجنب الوقوع في ما كان يخطط له البعض أو يتمنى له من الذهاب إلى الفوضى أو الاقتتال الداخلي".

وأضاف أن "عناصر الدفع باتجاه الفوضى والصدام الداخلي كانت قائمة خلال الأسبوعين، والدليل على ذلك كم السباب والشتائم غير المسبوق، وهو أمر لم يكن عفوياً، بل موجّهاً"، لافتاً إلى أن "بعض ممن دفعوا بالشتائم كانوا يريدون دفع الشارع المقابل"، مشيراً كذلك إلى "قطع الطرقات وإقامة الحواجز وإذلال المواطنين والتعرض لهم"، و"البعض ممن ركب الموجة لأخذ البلد إلى الفراغ".

وأضاف أيضا: "نطالب بحكومة سيادية حقيقية وان يكون جميع من في الدولة قرارهم وطني بدون الاتصال مع السفارة الاميركية او غيرها".

وعن ما جرى في الجنوب قال :"ما جرى في الجنوب من تصدي لمسيرة اسرائيلية هو امر طبيعي ونحن هدفنا تنظيف الاجواء اللبنانية من الخروقات الاسرائيلية وما حصل جاء في إطار سياق سيستمر وهذا منفصل عن اي تطورات في الداخل".