الإمارات... الدفاع المدني يحذر من "سيلفي كيار"

حذر الدفاع المدني في إمارة الفجيرة من خطورة التقاط صورة "سيلفي" مع العاصفة المدارية "كيار" بسبب تهديدها حياة المواطنين.

ونشرت إدارة الدفاع المدني لوحات تحذيرية بعدة لغات لإرشاد مرتادي البحر إلى الإجراءات التي يجب اتباعها في حال سقوط الأمطار أو حدوث العواصف، مع تحذيرات من خطورة التزلج على الأمواج، أو الاقتراب من الأمواج وأخذ "سيلفي" بالقرب منها والتي قد تسحبهم لشدتها.

هذا مطارد للأعاصير في مدينة روكبورت

أخذ سيلفي ع السريع بالخارج

لأنهم الان في عين الإعصار

سكون تام في الطقس pic.twitter.com/TPYDakT6uy — فهد الجهني (@F__A_H_A__D) August 26, 2017

ونوه مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، العميد علي الطنيجي، إلى أن سلوكيات البعض، كأخذ الصور مع العاصفة المدارية "كيار" قد تودي بحياتهم، وأن اضطراب حالة البحر تسبب صعوبات كبير بعمليات إنقاذ "المغامرين" وأحيانا تعتبر مستحيلة بسبب وارتفاع الأمواج.

سيلفي مع الاعصار بنص كم

علي فكره الجو مافيهوش ساقعه خالص

بس الناس لابسه جواكت وكوفيات 😂 pic.twitter.com/MR1eOOZHRa — الحاج چورچ👓 (@George_Hadarya) October 25, 2019

وأشار الطنيجي إلى أن الحواجز الصخرية التي تم تنفيذها أسهمت بشكل فعال في عدم تدفق المياه إلى الشوارع المحاذية للبحر، وأن الإدارة ستعمل على تعزيز بعضها الآخر لضمان ديمومتها في وجه العاصفة، بحسب موقع "الإمارات اليوم".

وتراجع الإعصار المداري "كيار" وبدأت الأمواج العالية بالتراجع والعودة إلى معدلاتها الطبيعية بالتزامن مع عودة الحركة المرورية إلى الشوارع الرئيسية في المناطق والمدن الساحلية التي شهدت دخول مياه البحر إليها.