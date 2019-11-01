أمر ملكي عاجل من الملك سلمان... منصب جديد لولي العهد

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا عاجلا، يتولى فيه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، منصبا جديدا.

وقرر الملك سلمان الإعلان عن إنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني.

وأوضح الأمر الملكي أن الصندوق الاستثماري، ستكون مهمته مرتبطة بفعاليات قطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، من أجل بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة.

أمر ملكي : إنشاء صندوق استثماري مرتبط بـ #صندوق_التنمية_الوطني يختص بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة. pic.twitter.com/7BRPnDfD8u — مشاريع السعودية (@SaudiProject) November 1, 2019

​وقرر الملك سلمان أن يترأس تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاستثماري، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

كما سيشارك في عضوية مجلس إدارة الصندق، الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعودي، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وهندي بن عبدالله السحيمي، وعبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني عضوًا وأمينا للصندوق.

أمر ملكي بإنشاء صندوق استثماري يختص بالفعاليات المرتبطة بـ4 قطاعاتhttps://t.co/WtNAzuQBSA



- pic.twitter.com/Js6CkjJmkt — صحيفة عاجل (@ajlnews) November 1, 2019

​وأوصى الأمر الملكي، أن يضم الصندوق في عضوية مجلس إدارته اثنين من ذوي الخبرة المالية.

وأشار الأمر الملكي، إلى أن تمويل الصندوق الاستثماري، سيتم من خلال إيرادات مواسم السعودية.

وستقوم هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، بحسب الأمر الملكي، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات الصلة، خلال مدة لا تتجاوز الـ30 يوما، بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتأسيس الصندق.