"طيبة-1"... أول قمر صناعي مصري لأغراض الاتصالات

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، الاستعداد لإطلاق القمر الصناعى الأول لأغراض الاتصالات (طيبة -1).

وأضافت الحكومة المصرية، عبر الحساب الرسمي لمجلس الوزراء بموقع "فيسبوك" أن القمر سيسهم فى توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومى والتجارى، وقد تم تصنيع القمر من خلال تحالف شركتى "تاليس إلينيا سبيس – إيرباص" الفرنسيتين والتى تعد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تصنيع الأقمار.

وأشارت إلى أنه جار الاستعداد للاطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" إحدى الشركات الرائدة فى مجال إطلاق الاقمار الصناعية، وسيوفر (طيبة-1) التغطية لجمهورية مصر العربية وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

وأوضح مجلس الوزراء أنه يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر "2030" للنهوض بالوطن فى شتى المجالات.

ويسهم القمر الصناعي في سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، كما يسهم فى النهوض بقطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة وكل القطاعات الحكومية الأخرى، ويدعم كل أجهزة الدولة فى مكافحة الجريمة والإرهاب الذى بات ظاهرة تهدد أمن واستقرار الشعوب، كما يسهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأغراض الحكومية والتجارية.