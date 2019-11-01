الدورية المشتركة الروسية التركية الأولى تنهي عملها شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن انتهاء تسيير أول دورية مشتركة روسية تركية على الحدود السورية التركية.

وأشير إلى أن الوقت الإجمالي للطريق كان حوالي أربع ساعات، وتم التأكيد على أن الدورية تفقدت الأوضاع في عدة مناطق سكنية كبيرة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "أكملت الدورية المشتركة المكونة من الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود التركي، أول دورية مشتركة على الحدود السورية التركية. وسارت أول دورية مشتركة على طريق يمتد لأكثر من 110 كيلومترات غربًا من المعبر الجمركي في الدرباسية بعمق 6 كيلومترات من الحدود السورية التركية".

وأوضح البيان أن الدورية تشمل مركبات مصفحة من نوع "تيغر" و"وتايفون" للشرطة العسكرية الروسية ومركبات مدرعة من طراز "كيربي" التابعة لدائرة حرس الحدود التركية، وبشكل أجمالي شملت تسع وحدات من المعدات العسكرية. كما أضاف البيان بأن أمن الدورية وفرتها ناقلة أفراد مدرعة من طراز " بي تي إر – 82" تابعه للشرطة العسكرية الروسية.

وكانت الشرطة العسكرية الروسية، قد بدأت في تمام الساعة 12:00 (بتوقيت موسكو) اليوم الجمعة، بتسيير أولى الدوريات المشتركة مع القوات التركية على الحدود الشمالية لسوريا.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد تحدث في وقت سابق، خلال كلمة أمام مجلس النواب:"سنبدأ بتسيير دوريات عسكرية مشتركة مع روسيا... بعمق 7 كيلومترات"، قبل أن يضيف:"سنرد على أي هجوم يأتي من خارج المنطقة الآمنة وسنقوم بتوسيع المنطقة الآمنة إذا اقتضت الحاجة".

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة عند الحدود السورية التركية، من قبل روسيا وتركيا، تجاوباً مع مذكرة التفاهم الصادرة في ختام مباحثات الرئيسين الروسي والتركي في الـ 22 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مدينة سوتشي الروسية.