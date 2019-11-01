بالفيديو.. ضجة في الكويت بعد مشاجرة داخل مسجد خلال خطبة الجمعة

أوقف خطيب أحد المساجد في الكويت، خطبة اليوم الجمعة، وذلك بعد حدوث مناوشات واشتباكات بين مصلين.

وشارك الحساب الرسمي لـ"المجلس" الكويتي، اليوم الجمعة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للحادث، وقال معه إن "شخصا معتوها ادعى أنه المهدي المنتظر تمت السيطرة عليه من قبل أفراد الشرطة في المسجد، وجار إحالته للطب النفسي".

هوشة بين مصلين أثناء خطبة الجمعة في مسجد سعود الراشد ! pic.twitter.com/3QgvSK1F51 — المجلس (@Almajlliss) November 1, 2019

شاهد عن قرب مشاجرة صلاة الجمعة في مسجد الراشد بالعديلية !

لاحول ولا قوة إلا بالله https://t.co/ZwWnZsZIsq pic.twitter.com/tQHVBoj3Wr — المجلس (@Almajlliss) November 1, 2019

ويظهر الفيديو خطيب المسجد، عيسى الظفيري، وافتتح خطبته التي كانت تذاع مباشرة على تلفزيون دولة الكويت، ليصمت فجأة عن الكلام بعد تصاعد الأصوات بين المصلين وتشابك بعضهم بالأيادي.