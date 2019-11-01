سر زيارة الملكة رانيا إلى مصر

أعلن رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة، فرانسيس ريتشاردوني، أمس الخميس، أن الملكة رانيا العبدالله ملكة المملكة الأردنية الهاشمية، ستحل ضيفة على الجامعة في شهر فبراير/شباط المقبل.

ولفت "ريتشاردوني" في كلمة ألقاها خلال احتفالية إطلاق نادي الجامعة الأمريكية بالقاهرة للصحفيين والإعلاميين، والذي أقيم بمقر الجامعة الأمريكية في القاهرة الجديدة، إلى أن الملكة رانيا خريجة الجامعة قبل سنوات عديدة، بحسب تقارير محلية مصرية.

وأضاف أن "هذا العام كان مثمرا للجامعة، إذ تحتفل بمرور 100 عاما على تأسيسها، إن الصحافة في مصر والعالم لها رسالة مهمة، والجامعة تتعاون معها وتحترم رسالتها وتقدرها".

وأشار إلى أن هناك نجاحات مختلفة لخدمة مصر، مثل إنشاء مركز التحرير الثقافي، وكذلك إنشاء 11 مركزا للتطوير المهني لتأهيل الخريجين، وكذلك إنشاء مركز التميز مع جامعة الإسكندرية، ووجود تعاون بحثي مع جامعات زويل والنيل والجامعة اليابانية.

يشار إلى أن الملكة رانيا وجهت قبل أسبوعين، رسالة عتاب قوية، أكدت فيها أنها على يقين أنهم لم يتوقعوها منها.

وعبرت الملكة رانيا في رسالتها المنشورة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، عن استيائها مما يبدو من حملة تشويه تستهدفها، كما أنها استعملت تعابير باللهجة العامية، ووجهت انتقادات حادة لمن ينتقدها ويتحدث عنها بصفة شخصية.