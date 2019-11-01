الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الجمعة 1 نوفمبر/تشرين الثاني، حالة وفاة جديدة في العائلة المالكة.

وأوضح الديوان الملكي في بيان منشور عبر وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه توفيت والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

#عاجل#الديوان_الملكي : وفاة والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد السبت بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة #الرياض.https://t.co/SD14zdeIQn#واس pic.twitter.com/MxJU2yLV6l — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 1, 2019

​وأشار الديوان الملكي إلى أنه ستتم صلاة الجنازة على والدة الأمير خالد غدا السبت 2 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتابع "ستتم صلاة الجنازة غدا السبت، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".