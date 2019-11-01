"أنصار الله" تعلن صد هجمات جديدة للتحالف على الحدود مع السعودية

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، العميد يحيى سريع، اليوم الجمعة، إحباط هجمات جديدة لقوات التحالف العربي، على الحدود اليمنية السعودية، وجبهات داخل اليمن.

وقال العميد سريع في تغريدة على "تويتر" إن "تواصل دول العدوان تصعيدها المستمر في جبهات الحدود والداخل بشن عدد من الزحوف".

تواصل دول العدوان تصعيدها المستمر في جبهات الحدود والداخل بشن عدد من الزحوف كلها باءت بالفشل رغم الغطاء الجوي المكثف بأكثر من 52 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجه والتي خلفت شهداء وجرحى من المدنيين . — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 1, 2019

وأشار سريع إلى أنه تم إحباط عمليات الحالف رغم "الغطاء الجوي المكثف بأكثر من 52 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجه والتي خلفت شهداء وجرحى من المدنيين".

وأشار إلى شن التحالف أكثر من 52 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجة، خلفت قتلى وجرحى من المدنيين.

وكان قد أعلن سريع في وقت سابق إسقاط طائرة استطلاع أمريكية الصنع قبالة عسير أثناء قيامها بأعمال عدائية، على حد تعبيره.

بفضل الله تعالى القوات الجوية تمكنت صباح اليوم من إسقاط طائرة امريكية الصنع نوع (سكان إيغل ) التجسسية بسلاح مناسب في خطوط التماس قبالة عسير أثناء قيامها باعمال عدائية وتجسسية في مناطق الحدود مع العدو السعودي . — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 1, 2019

وأعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، إلحاق خسائر بجماعة أنصار الله "الحوثيين"، جراء قصف جوي شنه التحالف العربي على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "مقاتلات التحالف شنت غارات جوية على تجمعات للحوثيين في وادي الخراشب بمديرية كتاف شرق صعدة".

وأكد "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير آليات تابعة لهم جراء الغارات".

وكانت جماعة الحوثيين أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل رجل وامرأة وإصابة 4 آخرين بغارة جوية للتحالف على منطقة العشة في مديرية باقم، مشيرةً إلى تعرض منطقة البقع في مديرية كتاف إلى 3 غارات جوية أخرى.