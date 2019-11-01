لافروف: واشنطن تدعم الجماعات المسلحة الموالية لها على حساب النفط السوري

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة تدعم الجماعات المسلحة الموالية لها على حساب عائدات النفط في سوريا.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير الروسي في مقابلة عبر برنامج "جولة في أخبار العالم" على قناة "روسيا- 24": "النفط و"داعش" [التنظيم الإرهابي المحظورة في روسيا] ليسا محور حديثنا في هذه اللحظة، ولكن الأمريكيون يقولون "بأننا سنحمي النفط" حتى لا تسيطر عليه الدولة السورية". وما يقوم به الأمريكيون بخصوص النفط، لقد تحدثت وزارة دفاعنا بالتفصيل عنه وبشكل موثق".

وتابع لافروف: "يتم نقل النفط للمعالجة خارج سوريا، وبالطبع، ومن عائدات هذا النفط، تدعم الولايات المتحدة الجماعات المسلحة الموالية لها".

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد وصف في مقابلة مع القناة الإخبارية السورية الرسمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أفضل رئيس أمريكي، وذلك لأنه أكثر رئيس شفافية، قائلا: "ترامب يقول نحن نريد النفط وهذه هي حقيقة السياسة الأمريكية".

وأشار الأسد إلى أن "دخول الجيش السوري إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها قسد يعني دخول الدولة بكل مؤسساتها... بكل تأكيد ستعود سلطة الدولة كاملة تدريجيا".

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.