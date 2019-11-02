إصابة ثلاثة فلسطينيين في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

قال بيان للجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت إنه جرى إطلاق صافرات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.