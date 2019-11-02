الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني في غارات لسلاح الجو الإسرائيلي غرب خان يونس بقطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مواطنا فلسطينيا متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء غارات سلاح الجو الإسرائيلي غرب خان يونس فجر اليوم.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن أحمد محمد الشحري (27 عاما)، توفي فجر اليوم السبت، في مستشفى غزة الأوروبي الذي نقل إليه بعد أن حاولت طواقم مجمع ناصر الطبي إنقاذ حياته، جراء إصابته الخطيرة، بفعل القصف الإسرائيلي على القطاع.

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🚨استشهاد المواطن احمد.محمد الشحري 27 عاما متأثرا بجراحه التي اصيب بها جراء الاستهداف الاسرائيلي غرب خان يونس فجر اليوم. — د.أشرف القدرة (@press221) November 2, 2019

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت الصحة الفلسطينية عن إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح مختلفة جراء سلسلة الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر السبت على عدد من الأهداف في القطاع.

أصيب ثلاثة مواطنين على الأقل بجروح فجر اليوم السبت، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الصهيوني، على أهداف متفرقة في قطاع غزة.



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https://t.co/QdeHOeSVKp — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 2, 2019

​وقال بيان للجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنه جرى إطلاق صافرات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، تزامنا مع غارات الجيش.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فقد رصدت منظومة القبة الحديدية إطلاق نحو اثني عشر قذيفة صاروخية من قطاع غزة مساء يوم أمس الجمعة، حيث تصدت المنظومة لعدد منها، فيما سقطت عدة قذائف في أماكن مفتوحة بالقرب من السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات مع قائد الجيش ومسؤولين أمنيين لبحث سبل الرد على صواريخ غزة".

وكان قد أصيب 28 فلسطيني برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي يوم أمس الجمعة، خلال المواجهات التي دارت قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة، خلال الجمعة الحادية والثمانين من "مسيرات العودة وكسر الحصار".