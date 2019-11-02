ردا على اتهام إيران بدعم "أنصار الله"... الحوثي: تقرير الخارجية الأمريكية تجاهل مؤسس الإرهاب

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد على الحوثي، يوم الجمعة، على التقرير السنوي للخارجية الأمريكية عن الإرهاب، الذي اتهم إيران بدعم الجماعة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الحوثي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تقرير الخارجية الأمريكية تجاهل مؤسس الإرهاب والمتبني له والمدافع عنه".

وأضاف: "هذه هي المشكلة الكبرى التي ما كان يجب على الديمقراطية الأمريكية أن تقفز من عليه دون إدانة حتى تحفظ مصداقيتها".

تقرير الخارجية الأمريكية تجاهل

مؤسس الإرهاب و المتنبي له والمدافع عنه وهذه هي المشكلة الكبرى التي ماكان يجب على الديمقراطيةالأمريكية أن تقفز من عليه بدون ادانة

حتى تحفظ مصداقيتها#ترامب👇https://t.co/mGL7bW5wtQ

ووزيرة الخارجية #هيلاريhttps://t.co/kAXSvV1ebD#امريكا_ام_الارهاب — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 1, 2019

وكانت الخارجية الأمريكية، كشفت الجمعة في تقريرها السنوي عن الإرهاب، أن قوات فيلق القدس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، زودت "أنصار الله" في اليمن بأسلحة وصفتها بـ"الفتاكة" التي تم استخدامها في ضرب السعودية.

وقالت إن إيران استخدمت قوات فيلق القدس، لدعم حلفائها في الخارج، وتوفير غطاء لعمليات استخباراتية، تساعد في خلق عدم استقرار في الشرق الأوسط.

وتابعت قائلة "استغلت قوات الحرس الثوري الإيراني وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان، حالة الفراغ الأمني في اليمن، لتقديم دعم هائل إلى الحوثيين، وهو ما وسع نفوذ الحرس الثوري الإيراني في اليمن".

وأوضح التقرير أن "الحرس الثوري الإيراني وفر أسلحة فتاكة، استخدمها الحوثيون في استهداف مواقع مدنية في السعودية والإمارات".

وأشار إلى أن حزب الله قدم أيضا دعما كبيرا للحوثيين، خاصة في مجال تطوير الطائرات المسيرة أو الصواريخ الباليستية.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها أنصار الله أواخر عام 2014.