صحيفة: لبنان لم يبلغ بعد بشكل رسمي حجب مساعدات أمريكية

بعد صدور قرار رسمي من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحجب حوالي 105 ملايين دولار أمريكي من المساعدات العسكرية للجيش اللبناني.

وكشفت مصادر ​لبنان​ية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن لبنان لم يبلغ بعد بشكل رسمي، حجب ​مساعدات​ أمريكية حجمها 105 ملايين ​دولار​، كذلك لم يتم إبلاغ ​الجيش اللبناني​ بالقرار بعد".

وأشارت المصادر إلى أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن الحديث عن تجميد المساعدات الأمريكية يعود إلى تأزم الوضع الحكومي.

ولفتت المصادر للصحيفة إلى أنه عندما يتم تفعيل العمل الحكومي عبر تشكيل ​حكومة​ لبنانية، ستستأنف المساعدات الأمريكية.

وشلت الاحتجاجات كل لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول في وقت تفاقمت فيه الأزمة المالية مع استمرار إغلاق البنوك لليوم العاشر وتوقف المدارس وبعض الشركات عن العمل.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد أعلن، الثلاثاء استقالته ووضعها بتصرف رئيس الجمهورية، وقال الحريري في كلمة له: "منذ 13 يوم والشعب اللبناني ينتظر قرار لحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".