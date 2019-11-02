ضجة في الكويت بسبب ظهور شخص يدعي أنه "المهدي المنتظر"

أثيرت مؤخرا ضجة في دولة الكويت بعد ظهور شخص في أحد المساجد يدعي أنه المهدي المنتظر الذي سيظهر آخر الزمان بحسب العقيدة الإسلامية.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إن الأجهزة الأمنية استنفرت بعد ورود بلاغ من عضو فريق التصوير الذي يقوم بنقل صلاة الجمعة من مسجد الراشد بمنطقة العديلية، أفاد بظهور شخص "مضطرب عقليا" دخل المسجد وادعى أنه المهدي المنتظر، وافتعل مشكلة أثناء خطبة الجمعة.

هوشة بين مصلين أثناء خطبة الجمعة في مسجد سعود الراشد ! pic.twitter.com/3QgvSK1F51 — المجلس (@Almajlliss) November 1, 2019

وحاول الشخص المدعي الاعتداء على رجال الأمن، فيما ألقت عمليات النجدة القبض عليه وتمت على الفور إحالته إلى مخفر العديلية، بحسب مصادر.

شاهد عن قرب مشاجرة صلاة الجمعة في مسجد الراشد بالعديلية !

لاحول ولا قوة إلا بالله https://t.co/ZwWnZsZIsq pic.twitter.com/tQHVBoj3Wr — المجلس (@Almajlliss) November 1, 2019

وذكرت مصادر خاصة لصحيفة "الأنباء" الكويتية إن الشخص الذي أثار الضجة خلال خطبة الجمعة يعاني من أمراض نفسية وسيتم إيداعه في مستشفى الطب النفسي.

وعلى الفور قام تلفزيون الكويت بقطع البث التلفزيوني عن الصلاة وتسليط الضوء على المسجد من الخارج ووقف بث خطبة الجمعة.