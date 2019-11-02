زوجة الملك سلمان تتقدم عددا من الأميرات في حفل بالرياض (صور)

رعت الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، زوجة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووالدة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفل "تخريج 1000 خاتمة لكتاب الله"، في مدينة الرياض.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "رعت حرم خادم الحرمين الشريفين، حفل تخريج 1000 خاتمة لكتاب الله لعام 1440هـ، الذي نظمته جمعية تحفيظ القرآن بالرياض "مكنون"، بحضور حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، وعدد من الأميرات ووكيلات الجامعات والأكاديميات وقيادات جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مناطق المملكة والجمعيات التابعة لجمعية الرياض والمؤسسات الخيرية ومحبات العمل الخيري والإنساني وذلك في قاعة الشيخ محمد آل الشيخ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية".

— عبدالله البندر (@a_albander) October 23, 2019

— بدر العجلان -اعلامي (@1010Ba) November 1, 2019

​جدير بالذكر، أن الجمعية التي رعت الحفل "مكنون"، نشرت صورا من داخل قاعة الحفل، إلا أنها لم تظهر أي من الأميرات في الصور كعادة نساء الأسرة الحاكمة في السعودية.