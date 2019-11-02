بعد "صواريخ غزة"... ليبرمان في رسالة إلى نتنياهو وأعضاء الكابينيت: استيقظوا

بعث وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، برسالة نارية لكل من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وأعضاء "الكابينيت".

وكتب ليبرمان في منشور على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، صباح اليوم، السبت، إن "إطلاق صواريخ قطاع غزة على مستوطنات غلاف القطاع هو نتيجة مباشرة لسياسة الخنوع والاستسلام لحكومة نتنياهو أمام غزة".

وقال ليبرمان:

إن إطلاق أكثر من عشرة صواريخ على سديروت وبلدات غلاف غزة مساء الجمعة، في الوقت الذي يجلس عائلات اسرائيلية حول الطاولة، السبت، هي نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة في الإستسلام لمنظمات غزة.

وأرسل نتنياهو رسالة لنتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، قائلا:

السيد رئيس الوزراء، السيد وزير الدفاع، السادة أعضاء الكابينيت - استيقظوا!.

وتابع ليبرمان في تعليقه على الهجمات الصاروخية الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، على مستوطنات غلاف غزة:

إن تآكل الردع الإسرائيلي في الجنوب يشجع عدونا في الشمال وإيران.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة العبرية الـ"13"، ظهر اليوم، السبت، أن نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في قطاع غزة، وما آلت إليه المواجهة العسكرية بين قواته والقطاع، أمس الجمعة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد رصدت منظومة "القبة الحديدية" إطلاق نحو اثنتي عشرة قذيفة صاروخية من قطاع غزة، مساء يوم أمس الجمعة، حيث تصدت المنظومة لعدد منها، فيما سقطت عدة قذائف في أماكن مفتوحة بالقرب من السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة دون وقوع إصابات.

המתיחות בדרום | ראש הממשלה ושר הביטחון @netanyahu קיים במהלך הלילה הערכת מצב ביטחונית בקריה בת"א בהשתתפות הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המל"ל ובכירי צה"ל, והנחה על הפעולות @OrHeller — חדשות 13 (@newsisrael13) November 2, 2019

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، أجرى مشاورات مع قائد الجيش ومسؤولين أمنيين لبحث سبل الرد على صواريخ غزة".

وكان قد أصيب 28 فلسطيني برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي يوم أمس الجمعة، خلال المواجهات التي دارت قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة، خلال الجمعة الحادية والثمانين من "مسيرات العودة وكسر الحصار".