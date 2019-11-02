الجيش العراقي ينفي إطلاق الغاز على متظاهري ساحة التحرير

وقال خلف في تصريح صحفي "إن هناك من يريد صداما بين القوات الأمنية والمتظاهرين، والقوات الأمنية ما زالت حريصة على أرواح المتظاهرين، وواجبها توفير الحماية لهم"، بحسب موقع بغداد اليوم.
وحسب أحدث حصيلة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، أمس الأول الأربعاء، 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فقد قتل 100 شخص، وأصيب 5500 آخرين، من المتظاهرين، إثر استخدام العنف المفرط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، والهراوات، والحجارة، في محافظات الوسط، والجنوب، والعاصمة بغداد.
ويواصل العراقيون بأعداد مليونية متزايدة في ساحة التحرير، والمناطق المحاذية لها، في وسط بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، اعتصاماتهم لليوم الثامن على التوالي، لتغيير الحكومة، وطرد الأحزاب، ومحاكمة الفاسدين، والمتورطين بقتل المتظاهرين.
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