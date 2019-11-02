مطاردة مع مسلحين... الكشف عن تفاصيل اغتيال رئيس مباحث في صعيد مصر

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، بيانا كشفت فيه تفاصيل عن مقتل رئيس مباحث مركز شرطة قوص بمنطقة قنا بعد تبادل إطلاق نار مع "3 عناصر إجرامية".

وأوضحت الداخلية المصرية في البيان المنشور على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك": "عقب تمكن قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، من استهداف وضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة (مطلوب ضبطه في أربعة قضايا جنائية) وأثناء اصطحابه لديوان المركز، قام إثنين من العناصر الإجرامية يستقلان دراجة نارية ـ بإطلاق النيران تجاه سيارة القوة، وقيام المحكوم عليه المضبوط بالقفز من السيارة في محاولة للهرب، فبادلتهم القوات إطلاق النيران".

وأضافت أن ذلك أسفر عن "استشهاد الرائد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، وإصابة ثلاثة أفراد شرطة من القوة المرافقة.. ومصرع العناصر الإجرامية مستقلي الدراجة البخارية والمحكوم عليه، وعثُر بحوزة مستقلي الدراجة على (2 بندقية آلية) .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".