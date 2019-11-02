بحضور ابن سلمان... هادي وجها لوجه مع ابن زايد لأول مرة بعد التصعيد والقطيعة

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، أن مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي ستكون يوم الثلاثاء القادم، برعاية العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال السفير السعودي، في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر"، إن "مراسم توقيع اتفاق الرياض، ستجري الثلاثاء المقبل، بقيادة الأمير محمد بن سلمان، وحضور ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، والرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي".

— محمد ال جابر (@mohdsalj) November 1, 2019

وثمن آل جابر، دور الرئيس هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي "في التوصل لاتفاق الرياض وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية".

— محمد ال جابر (@mohdsalj) November 1, 2019

من جانبه، تساءل مسؤول بالحكومة اليمنية، عن اللقاء المرتقب بين الرئيس عبدربه منصور هادي وولي عهد ابوظبي محمد زايد في الرياض.

وقال مختار الرحبي مستشار وزير الاعلام اليمني: "كيف سيحضر محمد بن زايد توقيع الاتفاق بعد أن اتهم الحكومة وجيشها بالإرهاب؟". وأضاف: وكيف سيصافح محمد زايد رئيس الجمهورية بعد أن قام بقصف جيشه بغارات جوية غادرة جبانة وسقط على إثر ذلك 300 ما بين شهيد وجريح ؟".

— مختار الرحبي (@alrahbi5) November 1, 2019

وهي المرة الأولى، التي سيلتقي فيها هادي مع محمد بن زايد منذ التصعيد الأخير للامارات وما تلاه من سيطرة المجلس الانتقالي في أغسطس/ أب الماضي على عدن، ثم قصف الطيران الإماراتي قوات الجيش اليمني عند مداخل عدن، والبيان الذي أصدره هادي عقب ذلك واتهام الإمارات رسميا بدعم الانقلابيين في عدن.