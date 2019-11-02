ترامب: سنتحتفظ بالنفط السوري وسنقوم بتوزيعه... (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، نيته الاحتفاظ بالنفط الموجود في مناطق شرق الفرات شمال سوريا وتوزيعه.

وفي خطاب لترامب أمام أنصاره في ولاية "ميسيسيبي"، جنوبي الولايات المتحدة، جدد عدم نيته الانخراط في معارك على الحدود السورية التركية "ليس علينا الدفاع عن الحدود بين تركيا وسوريا، لقد كانوا يتقاتلون لآلاف السنوات، ولكن ما فعلناه نحن هو الاحتفاظ بالنفط".

الرئيس الاميركي دونالد ترمب أمام أنصاره في مسيسيبي: سنحتفظ بالنفط السوري ونوزعه. pic.twitter.com/smVcKEVSgo — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 2, 2019

​وأضاف ترامب قائلا: "سنقوم بتوزيع النفط، وسنساعد الأكراد وأشخاصاً آخرين، كما سنساعد أنفسنا إذا كان ذلك مسموحا".

وقال ترامب وسط هتافات الحضور "أمريكا تربح مرة أخرى وتحظى باحترام العالم مرة أخرى، وفي الوقت الذي نخلق فيه الوظائف ونقتل الإرهابيين، فقد أصبح الحزب الديمقراطي مجنونا تماما" بحسب صحيفة "غولدين ليدر".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها، ترامب، مساء أمس الجمعة، إنه لديه علاقات جيدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس أردوغان سيجري زيارة للولايات المتحدة يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أم لا، قال ترامب "لدينا علاقات جيدة مع الرئيس أردوغان والاتفاق الذي وقعناه مؤخرًا بخصوص سوريا يطبق بشكل جيد للغاية".