زهران: الحريري عائد رئيسا للحكومة

توقع مدير مركز الارتكاز الإعلامي، سالم زهران، اليوم السبت على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن سعد الحريري سيعود رئيسا للحكومة للجديدة بعد استقالته الأخيرة.

وغرد سالم زهران قائلا: "بالحسابات الواقعية، الرئيس سعد ⁧‫الحريري‬⁩ عائد رئيساً للحكومة مع توزيع قوى 8 آذار أصواتها في الاستشارات بين منح وحجب وفقاً لتوزيع دقيق".‬

بالحسابات الرياضية #الحريري عائدٌ رئيساً للحكومة مع توزيع قوى 8 آذار أصواتها في الاستشارات بين منح وحجب وفقاً لتوزيع دقيق.

أمّا شكل الحكومة فحتماً تكنوسياسية وعلى الأغلب مصغرة، إلا أن تركيبتها والأسماء الوزارية لم يتم البحث فيها جدياً حتى الساعة. — سالم زهران (@salemzahran05) November 2, 2019

وتابع زهران قائلا: "أما شكل الحكومة فحتما تكنوسياسية وعلى الأغلب مصغرة، إلا أن تركيبتها والأسماء الوزارية لم يتم البحث فيها جدياً حتى الساعة".

وأكد زهران أن "مخاض تشكيل الحكومة سيحصل على وقع شدّ الحبال بين أركان الكتل النيابية بعضهم البعض من جهة والشارع (بألوانه المختلفة) من جهة أخرى‬".

وأضاف قائلا: "ويبقى الأساس بالضغط لاقرار قانون إنتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي، ومجلس شيوخ للطوائف، ‫وإلا فكل ما حصل سيصبح رماداً في مهب العاصفة."