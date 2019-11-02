بعد صواريخ غزة… حماس تهدد وتتوعد

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فوزي برهوم، إن قصف واستهداف الاحتلال مواقع المقاومة، وأهلنا في غزة، يتحمل "العدو الصهيوني" تبعاته وتداعياته.

وذكر برهوم أن "استمرار مسلسل العدوان والإجرام الصهيوني بحق شعبنا ومقاومته الباسلة، وتصعيد خطير بحق المدنيين الأبرياء، سيتحمل الاحتلال تبعاته". وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "دنيا الوطن".

وأضاف في بيان "أن حجم الاعتداءات التي طالت العديد من مواقع المقاومة، يعكس نوايا الاحتلال الصهيوني المسبقة بالتدمير والتخريب، وقتل الأبرياء"، مؤكداً أن تفجير الأوضاع مع المقاومة لن يرتد إلا في وجه "الاحتلال".

وتابع المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم:

ننعى الشهيد أحمد الشحري، الذي ارتقى جراء هذا القصف الهمجي، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأكد المتحدث باسم حماس، أن "دماء أبناء شعبنا غالية لن يسمح أحد للعدو باستباحتها والتجرؤ عليها، أو أن تكون غزة ساحة لتصدير أزماته الداخلية، وهذه الجرائم لن تكسر صمود شعبنا، ولن تثنينا عن المضي قدماً في طريق الجهاد والمقاومة، دفاعاً عن شعبنا ومواجهة العدوان".

המתיחות בדרום | ראש הממשלה ושר הביטחון @netanyahu קיים במהלך הלילה הערכת מצב ביטחונית בקריה בת"א בהשתתפות הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המל"ל ובכירי צה"ל, והנחה על הפעולות @OrHeller — חדשות 13 (@newsisrael13) November 2, 2019

وفي سياق متصل، ذكرت القناة العبرية الـ"13"، ظهر اليوم، السبت، أن نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في قطاع غزة، وما آلت إليه المواجهة العسكرية بين قواته والقطاع، أمس الجمعة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد رصدت منظومة "القبة الحديدية" إطلاق نحو اثنتي عشرة قذيفة صاروخية من قطاع غزة، مساء يوم أمس الجمعة، حيث تصدت المنظومة لعدد منها، فيما سقطت عدة قذائف في أماكن مفتوحة بالقرب من السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، أجرى مشاورات مع قائد الجيش ومسؤولين أمنيين لبحث سبل الرد على صواريخ غزة".

وكان قد أصيب 28 فلسطيني برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي يوم أمس الجمعة، خلال المواجهات التي دارت قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة، خلال الجمعة الحادية والثمانين من "مسيرات العودة وكسر الحصار".