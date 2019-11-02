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15:33 02 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    وزيرة الصحة المصرية هالة زايد بعد حادث انفجار بالقرب من معهد الأورام

    مصر... مبادرة رئاسية جديدة لصحة المصريين

    © Sputnik . MOHAMED HEMAIDA
    العالم العربي
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    أشادت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، بجهود الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية "إحساسك نعمة"، بعد مرور عاما على إطلاقها.

    وأوضحت الوزيرة أن "الوزارة ستواصل دعم أنشطة الحملة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها، والتي تتمثل في توعية مئات الآلاف من المرضى بالسكر حول المرض، وصرف 600 ألف عبوة أدوية للعلاج بشكل مجاني تماماً، لنحو 350 ألف مريض بمختلف المحافظات".

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © Sputnik . Sergei Guneev
    هكذا يحارب الرئيس المصري "فيروس سي"
    وأعلنت هالة زايد، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر العلمي العالمي الموسع لحملة "إحساسك نعمة" مساء الجمعة، أن "الدولة المصرية ستتسلم شهادة من منظمة الصحة العالمية لخلو مصر من مرض فيروس سي خلال فعاليات الجمعية العامة المقبلة للمنظمة، وذلك بعدما سلم المدير العام للمنظمة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقريراً عن متابعتهم للحملة، وصفها بأنها أكبر حملة في تاريخ البشرية من حيث العمل، والكفاءة، والسرعة، بعد رصد لفعاليتها من 55 خبيراً لمدة 7 أشهر كاملة". بحسب بوابة "أخبار اليوم".

    وأشارت الوزيرة أن "إحساسك نعمة"، تُعتبر جزءً من أعمال حملة "100 مليون صحة" في اكتشاف وتوعية المواطنين عن الأمراض غير السارية، حيث أن السمنة والسكر من الأمراض التي تؤدي لالتهاب الأعصاب الطرفية، مشيرةً إلى أن الوزارة أصبحت تمتلك قاعدة بيانات صحية أساسية للمواطنين بعد أعمال "الحملة".

    وكشفت وزيرة الصحة، في تصريحات لها على هامش "المؤتمر العلمي"، أنه سيتم تنظيم حملة للكشف عن الفشل الكلوي، بتوجيهات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى اكتشاف كل الأفراد المحتمل إصابتهم بالفشل الكلوى لمنع حدوث هذا بأى حال من الأحوال، داعية جميع أطراف المجتمع للتعاون مع الوزارة في تلك الفترة.

    وأكدت أن جميع مبادرات الصحة العامة التي يجرى تنفيذها حالياً، والتي انتهت في الفترة الماضية ستغير الخريطة الصحية للمواطنين، وسترفع الحالة الصحية للمواطنين خلال السنوات القليلة المقبلة.

    وشددت الوزيرة على أنها ستدعم أي شركة قطاع خاص أو مجتمع مدني تعمل ضمن خطة الدولة لتصل لهدفها في مبادرات الصحة العامة وغيرها.​

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, مبادرة, وزارة الصحة, مصر
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