نائب عراقي: تشكيل لجنة لإعادة صياغة بعض ثغرات الدستور

قال عضو مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، إن "البرلمان يعقد جلسات مفتوحة منذ أيام من أجل التصويت على بعض المشاريع المقدمة من قبل اللجان في مجلس النواب أو من قبل الحكومة".

وأشار الحلبوسي، في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن المجلس "قام بالتصويت على جملة من القرارات التشريعية منها إلغاء مجالس المحافظات وإلغاء الامتيازات بالرئاسيات الثلاث والدرجات الخاصة للوزراء والوكلاء ومدراء الهيئات وأعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعادة صياغة بعض الثغرات الخاصة بالدستور العراقي".

ولفت إلى وجود "تدخلات داخل الساحة العراقية من بعض الدول الإقليمية والمجاورة"، مبينا أن المجلس "لن يسمح بهذا التدخل لأن الشعب العراقي والسياسين العراقيين هم من يرسمون خارطة الطريق الصحيح للبلاد".

وأكد على أن "مجلس النواب بكل أعضائه لهم توجه واحد من أجل التفعيل والتصويت على حزمة من الإصلاحات في المستقبل".

وقال "في الأيام الماضية استخدمت الحكومة العنف مع المتظاهرين السلميين"، مشدد على أن "التظاهر حق كفله الدستور لجميع المواطنين العراقيين"، لافتا إلى أن "الحكومة تصرفت بشكل خاطيء تجاه المتظاهر الذي خرج من أجل تذكير وتنبيه الحكومة بالإصلاحات التي من الواجب أن تقوم بها قبل أن يوصلها المتظاهرون".

لكن عضو مجلس النواب العراقي، ذكر أن "هناك بعض الجهات المسيسة دخلت التظاهرات وقامت بتخريب وحرق بعض الدوائر الحكومية ما يجعلنا نقف أمام تسييس المظاهرات ونطلب من أخوتنا بعدم السماح للمندسين بالدخول وسط التظاهرات حتى لا تظهر بأنها سلبية بعد أن أوصلت طلباتها للحكومة".

ويواصل العراقيون تظاهراتهم بأعداد كبيرة في ساحة التحرير، والمناطق المحاذية لها، في وسط بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، اعتصاماتهم لليوم الثامن على التوالي، لتغيير الحكومة، وطرد الأحزاب، ومحاكمة الفاسدين، والمتورطين بقتل المتظاهرين.