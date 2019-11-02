إصابة 120 متظاهرا بصدامات مع قوات الأمن أمام ميناء أم قصر جنوبي العراق

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية إصابة 120 متظاهرا بصدامات وقعت، اليوم السبت، مع قوات الأمن بالقرب من ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقالت المفوضية، في بيان، "تابعت المفوضية، ومن خلال فرقها الرصدية، الأحداث التي جرت في محافظة البصرة والتي أدت إلى صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين عند ميناء أم قصر وسقوط 120 مصابا".

وأضافت أن الإصابات وقعت "بسبب استخدام الغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الأمنية وبصورة مباشرة تجاه المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي لتفريقهم".

وأضافت "في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية على حق التظاهر السلمي، فإنها تدعو كافة المتظاهرين إلى الالتزام بأماكن التظاهر وعدم تعريض المرافق العامة والممتلكات للخطر وخصوصا أن الموانئ تمثل أهم موارد الاقتصاد للشعب العراقي".

كما دعت القوات الأمنية إلى اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين والامتناع عن استخدام الأسلحة التي تسبب أضرارا جسدية ضد المتظاهرين.

كان شهود عيان قد أكدوا لوكالة "سبوتنيك"، بوقت سابق من اليوم، إصابة عشرات المعتصمين أمام بوابة ميناء أم قصر بجروح وبحالات اختناق نتيجة إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم.

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات آلاف تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية ومطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة، وشهدت هذه الاحتجاجات مقتل العشرات من المتظاهرين وإصابة الآلاف من المتظاهرين وقوات الأمن بجروح وسط غضب شعبي واسع.