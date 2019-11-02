مصرف لبنان المركزي: إعادة فتح البنوك تمت دون أي عوائق

قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم السبت، إن إعادة فتح البنوك تمت دون أي عوائق.

وأكد سلامة أنه بعد أسبوعين من الإغلاق بسبب الاحتجاجات التي عمت البلاد "لم يسبب أي مشاكل في أي بنك". وذلك بحسب وكالة "رويترز".

إنه لا يجري بحث فرض أي قيود رسمية على رؤوس الأموال، وهذا مهم بالنظر إلى طول فترة الإغلاق والأحداث التي شهدتها بلادنا.

وتابع رياض سلامة:

وفي سياق متصل، أعلن رئيس جمعية مصارف لبنان، سليم صفير، اليوم السبت، أن القطاع المصرفي لم يشهد أي تحركات غير عادية للأموال في أول يومين من إعادة افتتاح البنوك أمام الجمهور بعد أسبوعين من الإغلاق

وأشاد صفير في بيان له، بالشعب اللبناني قائلا: "بوعي الشعب اللبناني وتحليه بالمسؤولية، هذا الوعي الذي تجلى اليوم مجددا بعد أن فتحت المصارف أبوابها للعمل بشكل طبيعي وكيفية تعاطي المواطنين بشكل حضاري في هذه الظروف".

كما حيا في بيان المواطنين "لإدراكهم المسؤولية الوطنية وضرورة الحفاظ على مصالح الناس"، مؤكدا "أن المصارف تتابع متطلبات وحاجات المواطنين ومستعدة لاتخاذ الاجراءات الضرورية للحفاظ على سير العمل بشكل طبيعي"، متمنياً على المواطنين "عدم الأخذ بالشائعات وتقصي الحقائق من المصارف مباشرة أو من الجمعية".

وفتحت المصارف اللبنانية أبوابها، أمس الجمعة صباحا، بعد إغلاق دام أسبوعين على أثر موجة احتجاجات غير مسبوقة أدت إلى استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، مع اصطفاف أعداد محدودة من العملاء مع إعادة فتح البنوك لأبوابها.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد أعلن، الثلاثاء الماضي، استقالته ووضعها بتصرف رئيس الجمهورية، على خلفية الاحتجاجات اللبنانية، وقال الحريري في كلمة له: "منذ 13 يوم والشعب اللبناني ينتظر قرار لحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".