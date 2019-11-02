وكالة: خروج 55 آلية عسكرية أمريكية مع تجهيزاتها من سوريا إلى العراق

ذكرت وكالة "سانا" السورية أن رتلاً أمريكيا مؤلفا من 55 شاحنة عسكرية محملة بآليات وتجهيزات غادرت الأراضي السورية من خلال معبر الوليد غير الشرعي إلى العراق.